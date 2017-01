USAs leiti madratsist 20 miljonit dollarit

Ühendriikide riigiprokuröri sõnul leiti raha Cleber Rene Rizerio Rocha korterist. Brasiillast kahtlustatakse püramiidskeemile kaasa aitamises ja rahapesus.

Rocha töötas TelexFree ühe asutaja Carlos Wanzeleri jaoks. Väidetavalt peteti TelexFree abil skeemi ohvriks langenud inimestelt välja ligikaudu miljard dollarit. Tagaotsitav Wanzeler põgenes Brasiiliasse 2014. aasta kevadel.

Prokuratuuri teatel oli Rocha USA reisi eesmärk riigist miljoneid dollareid peidetud raha Brasiiliasse transportida. Teda ootab nüüd ees kuni 20-aastane vangistus.

Photo of $20M seized in box spring following arrest of Brazilian national in scheme to launder proceeds of TelexFree https://t.co/ulmFXtI9mr pic.twitter.com/0MTHxjaVZL