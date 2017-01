Venemaa juudikogukond süüdistab Tolstoi pojapoega antisemitismis

Selle kuu alguses teatas Peterburi linnavalitsus, et nende omanduses olev Iisaku katedraal antakse 49 aastaks õigeusklikele kasutada. Teade tekitas vihameelelaine Venemaal elavates juutides. Vene parlamendi asespiiker Pjotr Tolstoi kutsus protestivat kogukonda seepeale Vene juudiasunduse järeltulijateks.

«Protestijad jätkavad katedraalide hävitamise tööd, mida alustasid nende esiisad, kui nad 1917. aastal revolvritega üle asunduse tarade hüppasid,» teatas Tolstoi pojapoeg.

Vene juudikogukonna esimees Aleksandr Borod nõudis avalduse peale vastust parlamendilt ja Ühtse Venemaa parteijuhtidelt, sest erakonda kuulub ka Tolstoi.

Riigiduuma spiiker Vjatšeslav Volodini avalduses seisis, et etniliste gruppide või inimeste ründamine on vastuvõetamatu, kuid Tolstoi sõnades ta midagi seesugust ei näinud. Volodin sõnas, et Tolstoi ei maininud ühtki etnilist gruppi ja lisas, et asunduses elasid juutidega koos ka vangid ning Tolstoi võis hoopiski neid silmas pidada.

Iisaku katedraal on suurim õigeusu kirik Peterburis ja üks suurimaid kupliga sakraalehitisi maailmas. Kirik, mis on pühitsetud Dalmaatsia Iisakule, ehitati arhitekt Auguste de Montferrandi projekti järgi aastatel 1818–1858.

Katedraali külastas läinud aastal enam kui 2,3 miljonit turisti.