Uus-Meremaad vaevab vetsupuudus

Saareriigi majandus sõltub suuresti turismindusest saadavast tulust, kuid külastajate hulga järsk kasv on suure surve alla pannud sealse infrastruktuuri- eriti avalikud käimlad.

Hõõrumised kohalike ja külastajate vahel avalike käimlate külastusõiguse üle on saamas tavaks. Erilist viha tekitavad kohalikes nn «seljakotireisijad», kes ei peatu tasulistel laagrialadel, kuid kasutavad tihti sealseid tualette. Seal pesevad nad kraanikaussides ennast, oma riideid ja söögiriistu. Mõned laagrialad on taolistele turistidele tualettide kasutamise nüüdseks keelanud.

Kui reisijuht Lonely Planet 2016. aastal Uus- Meremaa Taranaki piirkonna maailma üheks parimaks reisisihtkohaks nimetas, kasvas seda külastavate turistide arv rekordiliselt.

Taranaki elaniku Chris Wilkesi sõnul kasutab igal ööl Lõuna – Taranakis asuvat tualetti rohkem kui 50 inimest. Käimlaid on seal vaid üks ja kui sellele ligi ei pääseta, roojatakse tualetti ümbritsevatesse põõsastesse. Tegu on Uus- Meremaa turistipiirkondades saamas tavaliseks nähtuseks ning seetõttu on saastunud mitmed jõed ja rannad.

Väikeses Uus-Meremaa linnas Glenorchys võeti sel suvel probleemi lahendamiseks hädameetmena kasutusele ajutised kuivakäimlad, sest kohalikud kurtsid, et turistid on hakanud nende aedadesse roojama.

2016. aastal külastas Uus- Meremaad enam kui 3,4 miljonit turisti. Tegemist oli 4,5- miljonilise elanikuga saareriigile rekordilise aastaga.