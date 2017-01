May lubas parlamendile ametlikku Brexiti-plaani

Briti valitsuse ministrid väitsid eelnevalt, et May Brexiti-plaan tehti piisavalt selgeks läinud nädalal peetud kõnes. Kuid juhtivate konservatiivide surve sundis Mayd täna lubama ametlikku dokumenti, milles tuuakse välja brittide ametlikud eesmärgid läbirääkimistel Euroopa Liiduga.

«Saan aru teie (parlamendiliikmete) soovist näha ametlikku dokumenti selge plaaniga,» sõnas May täna alamkojas ja kinnitas, et see neile ka esitatakse.