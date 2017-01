Trump algatab juurdluse väidetava valimispettuse üle

«Ma nõuan ulatuslikku juurdlust valimispettuse suhtes, see hõlmab kahes osariigis registreeritud valijaid, illegaale ning valijaks registreeritud (mõningatel juhtudel juba pikemat aega) surnud isikuid. Sõltuvalt juurdluse tulemustest hakkame tugevdama valimisprotseduure!» säutsus Trump Twitteris.

Trump ja Valge Maja pole seni esitanud asitõendeid väidetava pettuse kohta novembris peetud valimistel. Presidendi sõnul hääletas seitse miljonit inimest valimistel ebaseaduslikult.

I will be asking for a major investigation into VOTER FRAUD, including those registered to vote in two states, those who are illegal and....