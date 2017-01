Holland loob Trumpist tekkiva kahju leevendamiseks rahvusvahelise abordifondi

Fondiga soovitakse leevendada USA president Donald Trumpi ennistatud üleilmse reegli tagajärgi. Allkirjastatud otsusega mis keelas Trump USA-lt rahastust saavatel ühendustel teostada või propageerida aborti.

Hollandi väliskaubanduse ja arengukoostöö minister Lilianne Ploumen teatas, et rahvusvahelisest fondist oleks võimalik rahastust taotleda projektidele, millega tõstetakse arengumaades elavate naiste teadlikkust rasestumisvastastest vahenditest ja abordist.

«Tema (Trumpi) otsusel on laiahaardelised tagajärjed. Esiteks naistele, kes peavad otsustama, kas nad soovivad last, aga ka nende abikaasadele ja lastele ning ühiskonnale üldiselt. Abortide keelamine ei too endaga kaasa vähem aborte. See põhjustab suurema hulga ebaseaduslikke protseduure ja surmasid,» ütles Ploumen kolleegidele.