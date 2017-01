Agent: ma ei võtaks Trumpi eest kuuli

Denveri osakonna agent Kerry O'Grady kirjutas presidendikampaania ajal oma Facebooki kontole hulga postitusi, milles teatas, et toetab Hillary Clintonit ja ei austa föderaalseadust, mis keelab agentidel oma poliitilisi eelistusi avalikult kuulutada.

O'Grady kustutas postitused vahetult pärast seda, kui The Washington Examiner oli neile eile tähelepanu juhtinud.

«Olles 23 aastat avaliku teenistujana töötanud püüan ma seadust mitte rikkuda. Seega hoian ma oma arvamuse enda teda,» vahendas Examiner üht naise postitust. «Teisiti talitamine oleks minu positsiooniga inimesele kriminaalselt karistatav. Ehkki minult oodatakse mõlema poole eest kuuli võtmist.»

«Kuid see maailm on muutunud ja mina olen muutunud. Ja ma pigem läheks vangi kui võtaks kuuli millegi eest, mida ma usun olevat katastroof selle riigi ja siin elavate tugevate ja imeliste naiste jaoks. Põrgusse see seadus. Mina olen teiega,» jätkas ta.

Salateenistus teatas eilses avalduses, et ei kommenteeri asja täpsemalt, kuid on postitustest teadlik ja võtab kasutusele sobilikud meetmed.

«Kõik salateenistuse agendid peavad vastama kõrgeimatele professionaalsetele ja eetilistele standarditele. Kõiki süüdistusi väärsammude kohta võetakse tõsiselt ja uuritakse,» teatas agentuur avalduses.