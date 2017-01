Ülejooksik: Põhja-Korea eliit on pöördumas Kimi vastu

Põhja-Korea eliit väljendab üha avalikumalt oma rahulolematust riigi juhi Kim Jong-Uni ja tema valitsuse tööga. Seda on osaliselt tinginud ka välismaalimaga suhtlemise paranemine, sõnas riigi endine saadik Londonis Thae Yong-ho.

Saadik põgenes eelmise aasta augustis Lõuna-Koreasse ja on detsembrist alates andnud mitmeid intervjuusid, kus on arutanud oma põgenemist ja elu ülejooksikuna.

«Kui Kim Jong-un võimule tuli, lootsin ma, et ta teeb mõistlikke ja ratsionaalseid samme riigis vaesuse vähendamiseks, kuid sattusin peagi meeleheitesse, nähes, kuidas ta ilma igasuguse mõjuva põhjuseta ametnikke kõrvaldada lasi,» sõnas Thae esimesel välismeediale antud uudistekonverentsil.

«Viimase ajani mõeldamatuna tundunud madalama taseme dissidentlus on üha sagenenud,» selgitas briti aktsendiga kõnelev Thae. «Me peame Põhja-Korea bensiiniga üle valama ja laskma selle elanikel tikku tõmmata.»

54-aastane mees ütles, et rahulolematus riigijuhiga ajendas ka teda põgenema. Tema kaks ülikooliealist poega ja naine tulid temaga kaasa.

Põhja- ja Lõuna-Korea on endiselt sõjajalal, kuna 1953. aastal lõppes kahe riigi vaheline konflikt relvarahu mitte rahulepinguga. Üha enam sõjalist võimekust omav Põhi ähvardab regulaarselt Lõuna-Koread ja USAd rünnata.

Thae on kõige kõrgema tasemeline diplomaat, kes on 1997. aastast saati riigist põgenenud. Toona jooksis üle riikliku ideoloogia autor Hwang Jang-yop. Thae sõnul on Euroopas veel mitmeid Põhja-Korea diplomaate, kes Lõuna-Koreasse ülejooksmist ootavad.