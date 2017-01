Aktivistid protestisid Londoni metroos massilise väljasaatmise vastu

«Häkitud» reklaamtahvlitel protestitakse asüülitaotlejate väidetava väljasaamise vastu enne, kui nende asüülitaotluste ülevaatamine on lõpule viidud.

Ühe sellise sõnumi oli kirjutanud väidetavalt Yarl`s Woodi kinnises keskuses hoitud asüülitaotleja, kes 2016. aasta mais riigist välja saadeti.

«Yarl`s Wood on orjalaev. Siin ei ole ühtegi valget inimest, me oleme hõik hindud, hiinlased ja aafriklased. See on rassism. Ma olen viibinud Inglismaal 20 aastat, maksnud makse. Mu selg valutab vanurite tõstmisest ja puuetega lastega töötamisest. Ma olen seda teinud kogu oma südamega,» seisab plakatil.

Yarl`s Woodi personali vastu on esitatud ka tõsiseid süüdistusi seksuaalsete rünnakute ja väärkohtlemise asjus. Toimikust selgub, et paljud ilma kohtuotsuseta kümneteks aastateks vangistatud kinnipeetavad on kogenud tõsist väärkohtlemist.

Teine reklaamtahvel teavitab sellest, et 50 Suurbritannia elanikku viiakse sel kuul nende tahte vastaselt Nigeeriasse. «Mõned on siin veetnud kogu oma elu. Ja paljud peavad jätma oma lapsed ja abikaasad.»

Liikumise «End Deportation» aktivist ütles Independentile, et olukord läheb üha hullemaks: «Uute seaduste kohaselt võib inimesi välja saata enne, kui nende toimikute ametlik ülevaatamine on lõpule jõudnud.»

Otsus piirata Brexitiga inimeste vaba liikumist toob tõenäoliselt kaasa deporteerimiste kasvu ja riigis elavate ja töötavate migrantide üha suurema väljasaatmise.