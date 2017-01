Kampaania Trumpi tagandamiseks on kogunud üle 100 000 allkirja

Internetilehekülge haldavad kaks kodanikuõiguste liikumist – Free Speech for People ja RootsAction. Petitsiooni avalikustamisest saati on see kogunud juba üle 100 000 allkirja.

«Sellest hetkest alates, kui Donald Trump ametisse vannutati, on ta olnud Ühendriikide konstitutsiooniga otseses vastuolus. President ei ole seadusest kõrgemal. Me ei luba president Trumpil teenida oma ametist tulu demokraatia arvelt,» seisab kodulehel.

Kodanikualgatus palub Kongressil võtta vastu eelnõu, mille kohaselt oleks justiitskomisjonil võimalik algatada uurimus selle kohta, kas Donald Trumpi ametist tagandamiseks leidub piisavalt seaduslikke aluseid.

Algatuse käivitajad väidavad, et Trumpi äritegevus Ühendriikides ja välismaal läheb vastuollu põhiseadusega ja see on piisav alus tema tagandamiseks.

Pole selge, kas kampaania ka tulemusi annab, kuid esialgu on selle algatajate sõnul eesmärk sundida Kongressi liikmeid asja lähemalt uurima.

Petitsiooni algatajate sõnul on reaalne koguda mitu miljonit allkirja.