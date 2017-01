Video:Trumpi arvates tuleks veega piinamine uuesti kasutusele võtta

Trumpi teatel peab ta nõu kaitseministri James Mattise ja Luure Keskagentuuri (CIA) juhi Mike Pompeoga, et arutada, kuidas kõige efektiivsemalt juurida radikalismi välja ja kas tasuks varem kasutatud piinamismeetodid nagu veega piinamine taas kasutusele võtta, edastab BBC.

Trumpi arvates on veega piinamine üks efektiivsemaid vahendeid äärmuslastega nagu Islamiriigi džihadistid võitlemiseks ja USA julgeoleku tagamiseks.

«Islamiriik raiub meie inimeste ja teiste riikide kodanike päid maha ainult selle tõttu, et nad on Lähis-Idas kristlased. Islamiriik saadab korda asju, mida viimati tehti keskajal. Seega tuleks nende tegevusele vastata samaga ehk tabatud võitlejaid piinata veega. Minu silmis veega piinamine töötab ja annab tulemusi,» lausus Trump.

Trump lisas, et kui kaitseminister ja CIA juht tahavad hakata kasutama piinamist, siis teeb ta kõik, et viidaks sisse seadusemuudatus, mis seda lubab.

Veega piinamise puhul kallatakse piinatava näole suures koguses vett, tal tekib uppumistunne. CIA kasutas varem sellist piinamisviisi sageli.

USA endine president Barack Obama keelas USAs veepiinamise 2009. aastal.

CIA eksjuhi Leon Panetta arvates on piinamise taaskasutusele võtmine suur viga, kuna minnakse ajas tagasi.

«Me ei vaja vanamoelisi meetodeid, et saada ülekuulatavatelt vajalikku infot kätte. Enamik luurejuhte on arvamusel, et veega piinamist ja teisi sarnaseid meetodeid ei ole enam vaja kasutada. USA lihtsalt rikub rahvusvahelisel areenil sellega oma mainet,» lausus Panetta.

Leon Panetta / RICK WILKING/REUTERS/Scanpix

New York Timesi teatel valmistub Trumpi valitsus vähendama USA osalust rahvusvahelistes organisatsioonides, kaasa aravtud ÜROs. Samuti tahab USA lahti öelda mitmetest rahvusvahelistest lepingutest, mis USA uue juhtkonna arvates on mõttetud ja kulukad.

Trump teatas eile, et ta ei ole loobunud mõttest rajada USA-Mehhiko piirile migantide eest füüsiline barjäär, mille ületamine illegaalselt on praktiliselt võimatu ning selle elluviimisega juba tegeletakse.

USA meedia teatel tahab Trump keelata seitsme Lähis-Ida ja Aafrika riigi kodanike sisseõidu USAsse. Arvatavalt on need riigid Süüria, Iraak, Iraan, Liibüa, Sudaan, Somaalia ja Jeemen.