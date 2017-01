Koomik Chelsea Handler: uus esileedi oskab vaevu inglise keelt

Handleri sõnul ei kutsuks ta Melania Trumpi oma jutusaate «Chelsea» külaliseks, kuna temal ja vaatajatel oleks raske proua Trumpist aru saada, edastab The Independent.

Chelsea Handler / CHRIS DELMAS/AFP/Scanpix

«Melania ja minu saatesse? Mitte mingil juhul, sest tema inglise keel on äärmiselt vilets, ta ei saa aru, mida talle öeldakse,» teatas staarsaatejuht.

Samuti ei intervjueeriks ta uut presidenti Trumpi, kuna Trumpi seisukohad on talle vastumeelsed.

Demokraadist presidendikandidaadi Hillary Clintoni toetajana tuntud Handler on alati olnud otsekohene ja ei varja, et talle Donald Trump ja Melania Trump ei meeldi.

Handleri sõnul ei jätaks ta oma suhtumist välja näitamata, kui ta satuks Trumpi ja ta naisega samasse ruumi.

Handleri teatel ei oska Melania Trump kuigi hästi inglise keelt, kuid avalikkuses oleva info andmetel oskab uus USA esileedi rääkida sloveenia, inglise, prantsuse, itaalia ja saksa keelt.

Handler viskas kogu valmiskampaania aja Trumpi ja ta naise teemal nalja.

«Donald ja Melania peavad veel 2 – 3 kõne, loodame, et tõlk on ka kohal. Tundub, et Trump on hakanud oma naise hääldust järele tegema ja ka temast ei saa enam aru,» lausus Handler möödunud aasta oktoobris vihjega Melania Trumpi välismaisele päritolule ja halvale keeleoskusele.

Handleri sõnul on nii Donald Trump kui Melania Trump tema silmis mitte keegi.

«Trump on ennast täis ja vaimseid võimeid ei ole tal ollagi. Need alasti kujud, mis mõnevõrra ülekaalulisest Trumpist tehti, vastavad tõele. Ta näeb alasti just selline välja,» teatas koomik.

Handleri arvates hakkab Trumpi valitsemisajal USAs vohama rassism ja seksim, mille tõttu on kannatajateks eelkõige vähemused ja naised.

Handler on seisukohal, et USA kahe suurpartei süsteem on end ammendanud ja tuleb teha reforme, mis poliitilist maastikku muudaksid.