Vene kurikuulus koduvägivalla dekriminaliseerimise katse on õnnestumise lävel

Eelnõu eesmärgiks on koduvägivald dekriminaliseerida, et säilitada vanemliku autoriteedi traditsiooni. Seadusemuutmisel väheneks perekonnaliikmetele vägivalla eest määratav karistus, kui see on nende esimene ründamine ning see ei põhjusta tõsiseid vigastusi. Süüdlast võib sel juhul karistada kuni 30 000 rubla (470 eurot) suuruse rahatrahviga.

Praeguse seaduse kohaselt saab ründaja kuni kaheks aastaks trellide taha saata.

Vene kriminaalkoodeksist koduvägivalla punkti eemaldamise ettepaneku taga on ülikonservatiivne duumasaadik Jelena Mizulina, kes on naiste- ja pereõiguse komitee juht.

Eelnõu konservatiividest toetajad on selle juba jõudnud ristida ka laksuseaduseks ning nagu selgitas Mizulina, võimaldab praegune seadusandlus olukorda, mil vanemate peale vimma pidav laps võib neile kriminaaluurimise kaela saata. «Kui annad oma ulakale lapsele laksu, siis ähvardab sind oht sattuda kaheks aastaks vanglasse,» polnud Mizulina rahul.

Inimõigusühendus Amnesty International palus möödunud nädalal riigiduumal seaduseelnõu mitte heaks kiita ja nimetas seda tülgastavaks koduvägivalla trivialiseerimise katseks.

Nüüd peab eelnõu läbima veel tõenäoliselt homme toimuva kolmanda tehnilise lugemise, siis liigub see parlamendi ülemkotta ja seejärel president Vladimir Putini kätte.