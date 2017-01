Poliitilised vastased: Donald Trumpi uus hotell on paari kuuga saanud üle ühe miljoni dollari kahju

Sellest teatasid demokraatidest poliitikud, kelle arvates rikkus Trump selle hotelli rajamisel mitmeid lepinguid ja seadusi, edastab The Independent.

263 toaga luksushotell avati 2016. aastal Pennsylvania Avenuel endises postimaja hoones, mis kuulub kultuuripärandisse kantud hoonetekompleksi.

Trump lasi hoone siseosa hotelliks ümber ehitada, investeerides sellesse umbes kaks miljonit dollarit. Trumpi firma The Trump Organization maksab Washingtonile ajaloolise hoone kasutamise eest kolm miljonit dollarit aastas.

Ööbimise hind selles hotellis algab 735 dollarist, kuid Trumpi inauguratsiooni ajal küsiti hotelli luksusviidis nädala pikkuse ööbimise eest 500 000 dollarit.

Juba enne hotelli avamist protestiti, et kuidas sai Trump loa sellesse ajaloolisse hoonesse hotell rajada, sest varasemast on teada juhtumeid, milles ta on hoolimatusest ja teadmatusest vanu väärtuslikke hooneid kahjustanud.

Trump on end mitmel korral kaitsnud, teatades et ta on neli pankrotti üle elanud ja alati uuesti jalgadele tõusnud ning saanud häid ärilisi kogemusi.

Kuid Trumpi uus hotell tekitab ta poliitilistele vastastele peavalu, kuna nende arvates eirab Trump kõige elementaarsemaid ärireegleid ja väänab seadusi oma kasuks.

«President Trumpi firma sai uue hotelli kahe esimese lahtioleku kuu jooksul 1,1 miljonit dollarit kahju ja see on alles algus,» seisis USA teenusteametile saadetud kirjas, milles viidati Trumpi hotellile.

Kirjale andsid allkirja demokraatidest rahvaesindajad, kelle arvates on Trumpi hotell teel pankroti suunas.

The Trump Organization andmetel aga said nad sellel perioodil hoopis 1,5 miljonit dollarit kasu.

Trump teatas enne presidendiks saamist, et ta annab äride juhtimise üle oma poegadele, kes hakkavad edaspidi ise ärialaseid otsuseid langetama.

Samas süüdistatkse Trumpide pere selles, et nad said kasu välisriikide diplomaatidest, kes tulid Trumpi ametisse pühitsemisel osalema ja ööbisid Trumpi hotellis.