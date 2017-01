Mehhiko eksriigipea: meie selle kuradi müüri eest ei maksa

Ühe vihasema reageeringu autoriks oli Mehhiko endine riigipea Vicente Fox, kes pöördus Twitteris Trumpi pressiesindaja poole ja kirjutas: «Sean Spicer, ma olen seda Donald Trumpile öelnud ja nüüd ütlen ka teile: Mehhiko ei hakka selle kuradi müüri eest maksma.»

Märksõnana kasutas Fox oma postituse juures veel sõnu #fuckingwall (#kuradimüür)

Sean Spicer, I've said this to @realDonaldTrump and now I'll tell you: Mexico is not going to pay for that fucking wall. #FuckingWall