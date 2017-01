Kümneid mehi HIViga nakatanud tšehhi ähvardab tõsine karistus

Zdeněk Pfeifer (49) kuulutati kaheksas süüteos kahtlustatavana tagaotsitavaks juba rohkem kui aasta eest, ütles prokuratuuri esindaja Vladimír Jan.

«Süüalust võib oodata viie kuni 12 aasta pikkune vangistus,» ütles Jan.

Tšehhi politsei andmetel teadis mees juba 2013. aastal, et tal on HIV, kuid seksis sellest hoolimata Tšehhis vähemalt 23 mehega, ilma et oleks neid hoiatanud. Sel moel nakatus vähemalt kolm inimest, üks neist 13-aastane poiss.

Politsei arvab, et Pfeiferi ohvrite tegelik arv on märksa suurem ja muu hulgas võib teda ähvardada ka vägistamissüüdistus.

Viie Tšehhi politseiniku saatel Taist kodumaale toimetatud kahtlusalune paigutati Ústí nad Labemi eeluurimisvanglasse.

Kohtuistungite algusaega ei ole veel kindlaks määratud.