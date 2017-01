Rinkēvičs: Läti ei konuta jänesena kuuse all, kui kuri hunt ringi käib

õimunud maailmas ei suuda ükski riik astuda väljakutsetele vastu üksi - olgu need seotud rahu ja julgeoleku tagamisega, terroritõrjega, rändevoogudega või kliimamuutustega. Tulemusi võime saavutada ainult tihedas koostöös, märkis Rinkēvičs.

«Kuuleme tihti, et Läti peaks olema jänkuna kuuse all kuss, kui metsas kuri hunt ringi luusib. Ükskord me nii juba käitusime ja kaotasime iseseisvuse. Me ei saa kõrvale jääda. Välispoliitika ja Läti hääl peavad olema iga päev ja igal sammul maailmas kuulda. Läti ei tohi end sise- ega välispoliitikas lõdvaks lasta,» ütles välisminister.

«Kuigi Lätil on palju sõpru ja liitlasi, kes meile raskel hetkel appi tulevad, peame majanduskasvu ja riigi arengu ja julgeoleku eest esmajoones ikka ise hoolt kandma. Meie riigi rahvusvaheline maine, konkurentsivõime, heaolu, poliitiline kultuur ja küpsus on lätlaste endi käes,» oli Rinkēvičs kindel.

«Ei Brüsselis ega mõne teise riigi pealinnas ole keegi süüdi, et me ei suuda või taha langetada otsuseid oma riigi edasise arengu osas,» rõhutas minister.

Tema sõnul jätkab Läti 2017. aastal oma sise- ja välisjulgeoleku tugevdamist, panustamist ühtsesse ja turvalisse Euroopa Liitu, Läti ettevõtete toetamist uute turgude hõivamisel ja välisinvesteeringute kaasamisel ning tiheda side pidamist välislätlastega.