Aap Neljas: USA võib püüda müüri ehitamise raha Mehhikolt kätte saada kaudseid teid pidi

Trump on alla kirjutanud müüri ehitamise korraldusele, nii et see on nüüd USA ametlik poliitika. Müüri peamine eesmärk on suuremõõtmelise illegaalse immigratsiooni tõkestamine Kesk-Ameerikast, seda nii ameerika töökohtade kaitse kui kuritegevuse tõkestamise eesmärgil.

Esialgu on kavas ehitust finantseerida föderaaleelarve vahenditest, selleks on Trumpil suure tõenäosusega olemas vabariiklaste poolt kontrollitud Kongressi toetus. Mehhikolt soovib Trump tõepoolest müüri ehitamise kinnimaksmist, Mehhiko president on omakorda teatanud, et ei kavatse seda teha.

Trumpi administratsioon võib püüda seda raha kätte saada kaudseid teid pidi, võimalike allikatena võivad kõne all tulla Mehhikole USA eelarvest makstavad toetused, USAs töötavate mehhiklaste poolt kodumaale tehtavate rahakannete maksustamine või siis otsesed tollid Mehhiko kaupadele.

Müüri ehitamise praktilise külje pealt võib tekkida raskusi selle rajamisega kogu piiri pikkuses raske maastiku tõttu või seetõttu, et see tuleks rajada eraomanike maadele mida siis valitsus peaks võõrandama.

Müüri ehitamine kahtlemata sümboliseerib Trumpi administratsiooni üldisemat protektsionistlikumat hoiakut, kuhu kuulub ka vabakaubanduslepingute tühistamine või ümbervaatamine kaubanduspartneritega ja plaanid piirata ka legaalset immigratsiooni islamimaadest.

Trumpi Ameerika saab ilmselt olema enam sissepoole vaatav ja globaliseerumise mõjude, nagu kaupade ja inimeste vaba liikumise suhtes eitavat hoiakut omav, teistes maades nähakse pigem konkurente kui koostööpartnereid.

Immigrantide tee tõkestamiseks on tarasid rajatud ka Euroopas, meenutagem kas või Ungari-Serbia piirile püstitatud tara, nii et mingis mõttes on tegemist ka üldisema reaktsiooniga ülejõukäivate immigratsioonivoolude survele vastuseismisel.