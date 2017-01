Trump Mehhiko presidendile: kui müüri eest ei maksa, siis külla ei tule

«Kui Mehhiko ei ole nõus hädavajaliku müüri eest maksma, oleks parem eesolev kohtumine ära jätta,» säutsus Trump Twitteris. Kohtumine peaks aset leidma 31. jaanuaril.

Peale Trumpi teadet müüri ehitamisest kordas Mehhiko president Enrique Peña Nieto oma varasemat avaldust, et tema riik ei maksa mingi piirimüüri eest.

Põhjust reisi USAsse ära jätta Nieto eile peale Trumpi avaldust ja enda vastust, ei näinud. «Vastuseis või allaandmine seda vaidlust ei lahenda. Tuleb dialoogi pidada.»

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting.