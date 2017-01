Hispaania peaminister: Le Peni võit hävitaks Euroopa

«Ma isegi ei soovi sellele mõelda. See oleks katastroof, mis tähendaks lihtsalt Euroopa hävingut,» sõnas Mariano Rajoy intervjuus raadiojaamale Onda Cero.

«Proua Le Pen on teatanud kavatsusest korraldada referendum. Ta tahab, et Prantsusmaa lahkuks Euroopa Liidust – nagu EL oleks kõigi hädade põhjus! Mul oleks hea meel, kui ta külastaks ka ülejäänud maailma,» lisas Rajoy.

Rahvusrinde presidendikandidaat on lubanud maikuus valituks osutudes loobuda eurost ja korraldada Brexiti-stiilis rahvahääletus Prantsusmaa Euroopa Liidu liikmesuse üle.

«Seda ei juhtu. Ma olen veendunud, et asjad lähevad hästi Saksamaal ja olen veendunud, et ka Prantsusmaal ei teki probleeme,» ütles Rajoy, lisades, et loodab konservatiivide kandidaadi Francois Filloni võitu.

«Euroopa edasise käekäigu huvides on ülimalt oluline, et valimised Saksamaal ja Prantsusmaal läheksid hästi,» arvas valitsusjuht.

Prantsuse presidendivalimised toimuvad 23. aprillil ja 7. mail. Kuigi enamik arvamusküsitlusi ennustab Le Penile esimesest voorust edasijõudmist, prognoositakse tema kaotust lõppvoorus.

Saksamaal on aga kogunud toetust AfD immigratsioonivastane ja euroskeptiline sõnum, kuna paljud valijad on mures viimase kahe aasta jooksul üle miljoni migrandi riiki sisenemise tõttu.

Kuigi arvamusküsitlused näitavad AfD-le 12-15 protsendi suurust toetust, saab partei ilmselt septembrikuistel valimistel esimest korda ajaloos ka parlamendiesindatuse.