T-särgis delfiin nörritab looduskaitsjaid

Riidesse mähitud delfiin jäi pildile 26. jaanuaril Koombana lahe juures riigi edelarannikul. Looduskaitsjate hinnangul oli tegemist tahtliku julmusega looma suhtes.

«Tundub ebatõenäoline, et delfiin ise särgi sisse ujus. Kui see oleks katnud tema hingamisava, oleks sellel fataalsed tagajärjed,» teatas looduskaitseamet. Pärast foto jäädvustamist pole looma enam nähtud.

Concerns for dolphin trapped in a blue t-shirt on Australia Day https://t.co/WtB90bU2Hl via @MailOnline