Mis tegi tegelikult Trumpist presidendi? Tõsielusari!

Kui maailm otsib süüdlast, tahab jõuda selle põhjuse juure ja algiduni, miks sai Donald Trumpist Ameerika president, tuleb heita kõrvale kõik need viis, kuraditosin või kaks tosinat põhjust, mida on pakkunud vastavalt vasakpopulistlik dokumentalist Michael Moore, progressiiv-liberaalne veebileht Salon ja Ühendriikide telehiid CNN, ning tulla nende asemel inglase Mark Burnetti juurde. Oot-oot, kes see selline on, imestate. Ent pole ime, et te ei tea. Kuidas te saaksitegi teada kedagi, kes lahkus noorukieas kodumaalt ja läks Los Angelesse, kus alustas töömeheelu lapsehoidjana ning T-särkide müüjana?

Aga Ameerika on kõigi võimaluste maa. Burnettist sai seal ajapikku teleprodutsent. Läbimurre tuli tõsielusarjaga «Survivor», mille formaat on eestlastele tuntud «Robinsonidena». Kuid kauged võttepaigad, Austraalia kõnnumaast Amazonase vihmametsadeni, ajasid Burnetti eraelu ummikusse. Selleks et abielu päästa, tuleks töö tuua kodule lähemale, leidis ta. Nii otsustaski ta alustada reality-sarja New Yorgis. Ja Donald Trump, värvika elustiiliga kinnisvaraärimees, tundus talle sarja vedajana õige valik.

Ainus häda: Trump oli varem avaldanud sõnakalt arvamust, et reality-TV on ühiskonna põhjakihtidele. Ja teine häda: Trumpi agent soovitas tal Burnetti pakkumist mitte vastu võtta.