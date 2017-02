Londoni protestijad nõuavad valitsuselt Trumpi küllakutse tühistamist

Konservatiivse Briti peaministri Theresa May suunas lendavad kriitikanooled on teravnenud pärast tema Washingtoni-visiiti jaanuaris, kui ta kinnitas kava kutsuda Trump vastuvisiidile Suurbritanniasse sel suvel.

Laupäevasel demonstratsioonil Londonis marssisid tuhanded inimesed umbes kolme kilomeetri pikkuses rongkäigus USA saatkonnahoone juurest parlamendini. Meeleavaldajad hüüdsid: «Theresa May, häbi teil olgu!»

Parlamendi alamkoda peaks Trumpi küllakutse üksikasju arutama hiljem veebruaris. Veebis algatatud üleskutse, mis nõuab Maylt kutse tühistamist, on kogunud palju jõulist toetust.

May on öelnud, et Trumpi külaskäik on tervitatav.