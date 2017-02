USA apellatsioonikohus asub sissesõidukeeldu käsitlema

Osapoolte argumentide kuulamine toimub telefoni teel.

San Francisco apellatsioonikohtu eestkõneleja David Madden ütles, et ei oota otsusele jõudmist täna, vaid pigem järgmisel nädalal.

USA justiitsministeerium kaebas laepäeval edasi föderaalkohtuniku otsuse reisikeelu ajutise külmutamise osas.

USA president Donald Trump ütles varem päeval ajakirjanikele, et kohtuvaidlus tema sissesõidukeelu üle seitsme moslemiriigi kodanikele ja põgenikele võib jõuda ülemkohtusse.

Trump lubas, et viib vaidluse oma korralduse üle läbi kogu süsteemi. President avaldas lootust, et asi ei jõua siiski ülemkohtusse, öeldes, et usub tervesse mõistusse.

USA föderaalkohtunik James Robart peatas reedel Trumpi sissesõidukeelu kehtimise, kutsudes välja presidendi karmi kriitika nii kohtuniku enda kui ka tema otsuse aadressil. Justiitsministeerium kaebas laupäeval föderaalkohtuniku otsuse edasi.