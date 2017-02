Video: maailma kõige raskem naine läheb operatsioonile

El Aty kaalub 500 kilogrammi ja ütles, et see oli tal 25 aasta jooksul esimene kord kodust lahkuda. Indias läheb ta äärmuslikule kaaluvähendamisoperatsioonile, milliseid võetakse ette vaid siis, kui patsiendi elu on liigsuure massi tõttu ohus.

Sündides oli naine normaalkaalus, kui 11 aasta vanuselt avaldus tal haruldane parasiitidest põhjustatud haigus lümfaatiline filariaas, mis ajas ülemõõduliseks nii tema jäsemed kui teised kehaosad. Seejärel tabas teda ka rabandus.

Kogu aja kodus püsinud El Aty eest kandsid hoolt tema ema ja õde.

Vaata videost, kuidas naine Indiasse saabus.