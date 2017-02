Bernie Sanders: president Trumpil on luulud

Sanders ütles CNNile antud intervjuus, et ta ei tunne end presidendi kohta sääraseid karme sõnu kasutades mugavalt, kuid Trumpi käitumist arvesse võttes on hinnang täpne. Ta tunnistas, et kuigi on enamusest oma konkurentidest vaadetelt vasakpoolsem, pole ta kunagi neid rünnanud lihtsalt teistsuguste seisukohtade pärast.

Trump olevat kehtestanud aga täielikult uue ajastu. «Kasutasin sõna «luulud», vihjates Trumpile, kui ta väitis, et viimastel valimistel oli kolm kuni viis miljonit hääletanud illegaali,» lausu Sanders. «Mitte keegi maailmas ei usu seda ja tõendeid on null – ja ta teeb sellise avalduse. Nii et ma arvan, et sõna «luulud» on õiged,» ütles demokraat.

Samuti kritiseeris ta Trumpi rünnakute eest meedia ja kohtusüsteemi vastu. «Meil on praegu president, kes ei saa aru, milles seisneb demokraatia ja meie põhiseadus. Ma arvan, et riigis on hirm – see rahvas liigub Trumpi all suurema autoritaarsuse suunas,» lausus Sanders.

Senaator lisas, et ei tunne end vängete väljaütlemiste pärast hästi, kuid tavalised töölisklassi inimesed saavat aru, et Trump ei täida oma lubadusi. Ehkki Sanders pole nendega nõus, pidavat ta suurt osa vabariiklastest korralikeks ja ausateks inimesteks – erinevalt presidendist.

«Olin George W. Bushiga kogu aeg erimeelsustel. Aga ma ei kutsunud teda kordagi patoloogiliseks valetajaks – sest ta pole seda. Ta oli lihtsalt konservatiivne president. Aga see tegelane valetab kogu aeg,» vihjas Sanders Trumpile.

Vaata allpool intervjuud Sandersiga Donald Trumpi teemal.