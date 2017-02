Trudeau tõotas jätkata põgenike vastuvõtmist

«Kanada on alati mõistnud, et kanadalaste turvalisuse kaitsmine on iga valitsuse fundamentaalne vastutus,» lausus Trudeau ühisel pressikonverentsil USA presidendiga.

«Me jätkame endiselt avatuse poliitikat põgenike suhtes, ohustamata sealjuures oma julgeolekut,» märkis Trudeau.

Trump kaitses samal ajal oma vastuolulist sammu sulgeda USA piirid põgenikele ja seitsme peamiselt moslemitest elanikkonnaga riigi elanikele, öeldes, et «me ei saa lubada riik valesid inimesi».

«See on tervemõistuslik hoiak. Ja me kavatseme seda jõuliselt järgida,» lisas ta.