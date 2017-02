Austrias peeti kinni Hitleri teisik

BBC andmeil süüdistatakse teda natsismi ülistamises, mis on seadusvastane tegu.

25-aastane mees oli kujundanud oma välimuse Natsi-Saksamaa juhi sarnaseks kuni vuntside ja soenguni välja ja nimetas end Harald Hitleriks.

Viimastel päevadel on ta jalutanud ja poseerinud Hitleri sünnimaja ümbruses Braunau am Inni linnas. Meest on nähtud ka Viinis ja Grazis.

Politsei sõnul ei olnud tegemist mingi nalja või kunstietendusega.

«See noormees teadis täpselt, mida tegi,» lausus politsei pressiesindaja David Furtner.