Siseminister: Rootsi migratsioonipoliitika pole läbi kukkunud

«Oleme võtnud suurema vastutuse kui paljud teised riigid ja sel on laialdane rahva tugi,» ütles minister.

Rootsi politsei hiljutisest raportist selgus, et politseil on paljudes sisserändajatega asustatud linnaosades senisest raskem töötada. Nende suunas lendavad sageli kivid ja tekib ka suuremaid kähmlusi.

Malmö politseijuht Stefan Sinteus detsembris, esitlemas meediale kurjategijatelt konfiskeeritud relvi. Foto: Björn Lindgren/TT NEWS AGENCY/Scanpix

Raporti järgi on politsei tegevus oluliselt raskemaks muutunud 15 piirkonnas, kus on suurenenud kurjategijate mõju.

Ygeman ütles, et probleemsetes piirkondades on korravalvurite arvu suurendatud, kuid raskusi ei maksa ületähtsustada. Ministri sõnul on tema käinud kõige hullemaks peetavates piirkondades ametiajal või enne seda.

«Olen ühes sellises piirkonnas üles kasvanud ja minu vanemad elavad seal,» ütles ta.

Ygemani sõnul on Rootsi migratsioonipoliitikas kaks väljakutset: leida töö- või õppimiskoht neile, kes on saanud loa riiki jääda, ja saata tagasi need, kes viibivad Rootsis ebaseaduslikult.

Ajalehe Dagens Nyheter andmetel oli Rootsis eelmise aasta lõpus umbes 12 000 dokumentideta varjupaigataotlejat. Arvatakse, et nende arv tõuseb aasta jooksul 15 000-ni.