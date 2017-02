OTSE Müncheni julgeolekukonverentsilt: Saksa kaitseministri sõnul võlgneb tema riik vabaduse NATO-le

Seekordse Müncheni julgeolekukonverentsi põhifookusena on välja käidud üleatlandilised suhted pärast Donald Trumpi valimist Ühendriikide presidendiks. Samas seisavad teemade nimekirjas ka julgeolekuolukord Korea poolsaarel ja Ida-Aasias, samuti küberjulgeolek. Eesti president on osaleja laupäevaõhtuses vestlusringis «Euraasia veajooned».

Müncheni julgeolekukonverentsi korraldatakse 1963. aastast ja traditsiooniliselt leiab see üritus aset veebruaris. Tänavune on järjekorras 53. Vaid kahel aastal on Müncheni julgeolekukonverents ära jäänud: 1991. aastal Lahesõja tõttu ja 1997. aastal konverentsi asutaja Ewald-Heinrich von Kleist-Schmenzini pensionilemineku pärast.

Paljudest teistest lääne julgeolekukonverentsidest eristab Münchenit asjaolu, et seal on platsis ka selliste riikide kõrged esindajad nagu Venemaa ja Hiina Rahvavabariik.