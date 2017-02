Cambridge'i tudeng põletas kodutu nina all raha

Vahejuhtum filmiti ka üles ja sattus sotsiaalmeediakanalisse Snapchat, kus videoklipp levis nagu kulutuli.

Poisi ema ütles tabloidväljaandele Daily Mail videot kommenteerides, et ta ei tunne oma poja käitumist ära. Noormees oli pärast intsidenti perele helistanud ja öelnud, et tegi midagi väga rumalat ja tunneb ennast seepärast väga halvasti.

«Kui ta veel keskkoolis käis, töötas ta kaks aastat vabatahtlikuna Stockbridge'i kodutute poes. See on väga üllatav. Me oleme normaalne pere ega kuulu kõrgklassi. Ta on olnud väga tubli õpilane, kes on teinud selleks kõvasti tööd, et nüüd Cambridge'is õppida.»

Coyne kuulus ka Cambridge'i ülikooli konservatiivide ühingusse (CUCA), kust ta pärast vahejuhtumi avalikuks tulemist välja visati.