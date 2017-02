Vabaühendus: Al-Babis hukkus Türgi õhurünnakutes 34 tsiviilelanikku

Ööl vastu neljapäeva kuni hommikutundideni kestnud õhulöökides ja suurtükitules hukkus 24 tsiviilisikut, nende seas 11 last, teatas vabaühendus. Täna hukkus veel kümme tsiviilelanikku, nende seas kuus last, ütles ühenduse juht Rami Abdel Rahman.

Türgi armee teatas täna 15 «terroristi» tapmisest õhurünnakutes, suurtükitules ning kokkupõrgetes.

Al-Bab on äärmusrühmituse Islamiriik viimane kants Põhja-Süürias asuvas Aleppo provintsis. Türgi armee on pidanud IS-iga Al-Babis lahingud alates detsembrist. Ankara teatel on linn nüüd valdavalt Türgi relvajõudude kontrolli all, kuid vabaühenduse sõnul pole Ankara linnas suurt edu saavutanud.