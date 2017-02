Kaczyński: Tuski jätkamine Euroopa Ülemkogu juhina pole Poola huvides

Poola võimupartei Õiguse ja Seaduse (PiS) juhi Kaczyński avaldus tähendab, et Poola on ainus ELi riik, mis on avalikult vastu Tuski jätkamisele.

Tuski pikaajaline rivaal Kaczyński tõi esile, et Tusk toetas ELi ettepanekut trahvida riike, kes ei taha võtta vastu põgenikke ELi ümberpaigutamiskava alusel. Ettepanek kukkus läbi osaliselt seetõttu, et Poola valitsus oli sellele vastu.

Kaczyński väitel oleksid trahvid Poolale maksma läinud kolm miljardit eurot.

Tuski kantselei pole avaldusele veel vastanud. Euroopa Ülemkogu all koonduvad ELi 28 liikmesriigi liidrid, et panna paika bloki poliitilisi prioriteete.