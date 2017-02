Kasahstanis on laviini alt kätte saadud 23 sõjaväelast, seitse surnult

Siseministeeriumi päästekomitee teatas varem, et laviinis jäi kadunuks 22 sõjaväelast.

Komitee ametlik esindaja Ruslan Imankulov ütles, et praeguseks on päästetute hulk suurenenud 10-lt 16-le. Hukkunuid on endiselt seitse.

Samas rõhutas ta, et pääsetoperatsiooni ei ole veel lõpetatud.

Lõuna-Kasahstanis Žambõli oblastis Koksai kurus tuli täna sõjaväeosa 91678 kavajärgse lahinguõppuse ajal alla lumelaviin ja mattis sõdurid enda alla, edastas kaitseministeerium.

Otsingu-päästetöödele kaasati rohkem kui 60 sõjaväelast ja kiirabitöötajat.