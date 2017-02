Islamiriigi juhid valmistuvad Raqqast põgenema

Raqqa on pühasõdalaste valduses olnud 2014. aastast.

Pentagoni esindaja Jeff Davise sõnul on mitmed Islamiriigi juhtivliikmed alustanud ettevalmistusi lahkumiseks.

"Nad on selgelt märganud tõsiasja, et lõpp on lähedal," ütles Davis. Davise sõnul on taganemine siiski väga hästi organiseeritud.

Vene strateegilised pommituslennukid Tu-95MS hävitasid reedel uusimate tiibrakettidega H-101 äärmusrühmituse Islamiriik objekte Raqqa ümbruses. Venemaa kaitseministeeriumi teatel tõusid strateegilised raketikandjad õhku Venemaalt, lendasid üle Iraani ja Iraagi ning andsid löögi uusimate rakettidega H-101. Kõik kavandatud objektid hävitati, ütlesid sõjaväelased. Katet tegid Süürias Hmeimis baseeruvad hävitajad Su-30 SM ja Su-35S.

Süüria president Bashar al-Assad ütles neljapäeval, et Raqqa linn ei ole tema vägede peamine sihtmärk, vaid eesmärk tagasi vallutada "iga toll" Süüria territooriumist.

"Raqqa on sümbol, kuid tähtsad on kõik kohad, sõltub lahingute arengust" ütles Assad usutluses Prantsuse meediale ajal, mil Kasahstani pealinnas Astanas alustati uut rahukõneluste vooru.

"Nad on praegu Palmyras ja Süüria idaosas. Meie jaoks ei ole vahet - Raqqa, Palmyra, Idlib, kõik on võrdsed ja tuleb vabastada," ütles president.

Süüria president ütles Damaskuses raadiojaamale Europe 1 ning telekanalitele TF1 ja LCI antud usutluses, et iga valitsuse kohus on "iga toll" oma territooriumist tagasi vallutada.

Rahvusvahelise äärmusluse ja poliitvägivalla uurimiskeskuse ja uuringufirma EY koostatud viimase raporti andmetel vähenesid Islamiriigi sissetulekud 2014. aasta 1,9 miljardist USA dollarist möödunud aastal vaid 870 miljonini.