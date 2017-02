Zimbabwe presidendi naine usub vankumatult mehe valimisvõitu

Naise hinnangul on Robert Mugabe toetus rahva seas niivõrd suur, et valimised võidetakse isegi siis, kui kandidaat peaks nende ajal surema.

"Kui jumal otsustab, et Robert Mugabe sureb, siis me paneme kandideerima kasvõi tema surnukeha," lubas 92-aastase riigipea naine valitsuspartei ZANU-PF koosolekul.

"Ja te näete, et rahvas hääletab Mugabe poolt isegi siis, kui ta on surnud," jätkas Grace Mugabe.

Eelmisel aastal Zimbabwe presidendi Robert Mugabe vastast protestiliikumist juhtinud pastor ütles reedel, et kaalub võimalust kandideerida 2018. aasta üldvalimistel. Mugabe ähvardas vaimulik Evan Mawariret avalikult seoses internetikampaaniaga "See lipp", mis vallandas suured valitsusvastased tänavameeleavaldused.

Mugabe on hoolimata 92 eluaastast lubanud taas presidendiks pürgida ja võimuerakond ZANU-PF on ta juba oma kandidaadiks valinud.

Juulis põgenes 39-aastane Mawarire elu pärast kartes Zimbabwest, kuid ta peeti kinni 1. veebruaril kodumaale naastes pealinna Harare lennujaamas kinni.

Nüüdseks viibib ta kautsjoni vastu vabaduses ja tema kohtuasi on 16. märtsini edasi lükatud. Teda ähvardab süüdistus valitsuse kukutamise katses.

"Kui tekib vajadus või kui mul osutub vajalikuks valimistest osa võtta, siis tahan selleks kättesaadav olla," ütles Mawarire reedel ajakirjanikele.

"Ma usun, et minu kohus kodanikuna on oma riiki sel viisil teenida. Ma ei ole küll veel otsust langetanud, aga ma ei taha kindlasti, et see uks oleks suletud."