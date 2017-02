Lekkis Trumpi uus immigratsiooni piiramise plaan

17. veebruari kuupäevaga lekkinud dokument oli salvestatud, kuid mitte ametnikele edastatud. Juhtnööride kohaselt peaksid ametnikud läbi laskma vaid need asüülitaotlejad, kel on protsessi lõpus tõenäosus asüüli ka saada. Kriteeriumeid, mille alusel otsustada, kas isik on sobiv varjupaigakandidaat või mitte, ei täpsustatud.

Valitsus plaanib jätta immigratsiooniametnikele suurema vabaduse otsustamaks, millised taotlused edasi saata ja millised mitte.

Mõned immigratsiooniametnikud, kes eelnõuga juba tutvunud on kardavad, et muudatus tooks endaga kaasa põgenikekeskuse ülerahvastatuse, sest tagasilükatud asüülitaotlejate Ühendriikidest välja saatmine võtab aega. Samuti võib nende arvates tekkida provleeme transportdi korraldamisega.