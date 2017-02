Saksamaa eeldab IMF-i jätkuvat panustamist Kreeka abistamisse

Saksa rahandusminister Wolfgang Schäuble ütles telekanalile ARD, et ta "lähtub põhimõttest", et Washingtonis baseeruv IMF jätkab Kreeka toetamist koos eurotsooni riikidega.

Ateena teatas eelmisel nädalal, et kavatseb jõuda oma kreeditoridega esmaspäeval "põhimõttelisele poliitilisele kokkuleppele", et saada laene, mis on vajalikud võlgade tasumiseks.

Schäuble ja teised eurotsooni rahandusministrid kohtuvad esmaspäeval Brüsselis ning kaks päeva hiljem peavad Berliinis võtmetähtsusega kõnelusi Saksa kantsler Angela Merkel ja IMF-i juht Christine Lagarde.

Mured Kreeka võlakoorma üle on viimastel nädalatel kasvanud, vallandades kartusi uuest eurotsooni kriisist.

Schäuble sõnul on ta endiselt optimistlik, "kuna meil on selged lubadused, et kui Kreeka täidab oma kohustused" majandusreformide osas, vähendamaks kulutusi ja suurendamaks tulusid, siis IMF jätkab toetamist.

"Ma arvan, et seda ka lähinädalatel saavutatakse," lisas Saksa rahandusminister.

Merkeli nn parem käsi, tema kantselei personalijuht Peter Altmaier andis sarnase hinnangu.

"Meie jaoks Saksa valitsuses on asjad selged - me tahame, et IMF oleks edasi kaasatud ja me teeme tööd tagamaks, et nii ka on," ütles ta ajalehele Bild.

"Ma arvan, et meil on hea võimalus, et meil saab olema lahendus koos IMF-i osalemisega," lisas Altmaier.

IMF on ähvardanud abipaketist lahkuda, öeldes, et Kreeka võlakoorem on nii tohutu, et riik ei suuda tagasimakseid teha. IMF on nõudnud eurotsoonilt Kreeka võlakoorma leevendamist, et muuta tagasimaksed jätkusuutlikumaks.

Kreekal tuleb sel suvel teha võlgade tagasimakseid seitsme miljardi euro ulatuses, kuid suudab seda teha ainult juhul, kui talle võimaldatakse uute laenusummade kasutuselevõtmist 86 miljardi euro suurusest päästepaketist.