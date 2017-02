Video: ameeriklased, kes on Donald Trumpiga üdini rahul

«Ta ütles inimestele, mida ta teeb ja mis hakkab juhtuma. Hillary Clinton ei ütelnud kunagi midagi – peale selle, kui sobimatu oleks Trump presidendiks,» jätkas Spencer.

Ametlik statistika näitab, et Spenceri kodukohaks olevas maakonnas hääletas Trumpi poolt 367 inimest ehk 93 protsenti elanikkonnast. Terve riigi peale kokku oli see toetuse tugevuselt nüüdsele presidendile kolmas tulemus.

«Ma olen väga rahul sellega, mis ta teeb. Arvan, et ta on tõeline ameeriklane. Ta on näidanud, et oskab teha raha; loodan, et ta oskab teha ka rahu,» kommenteeris teine kohalik, 75-aastane Joyce Boyner.

Kolmas vastaja ütleb: ta annaks Trumpi senisele võimule kümnepalliskaalal hindeks kümme.

Vaata videost, mida Nebraska kohalikud president Trumpist arvavad.