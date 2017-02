Ecuadori vasakpoolsed loodavad vältida presidendivalimiste teist vooru

Valimised on proovikiviks ametist lahkuva presidendi Rafael Correa pärandile. Correa on Moreno tugev ning poliitilistelt vaadetelt isegi karmikäelisem liitlane, kes on ka terav Ühendriikide kriitik.

Valimiste esimesest voorust loodab 63-aastane Moreno saada enam kui 40-protsendist toetust ja edumaad enam kui kümne protsendipunkti ulatuses, mis tagaks talle valimisvõidu juba avavoorus, kus osales kaheksa kandidaati. Arvamusküsitluste kohaselt võib ta teises voorus hoopiski kaotada.

Kui loetud oli ligi 89 protsenti häältest, oli Moreno kogunud 39,13 protsenti ning tema lähim rivaal, konservatiivne Guillermo Lasso, 28,31 protsenti valijate toetust.

Riikliku valimisnõukogu esimees Juan Pablo Pozo ütles, et avavooru valimistulemuste ametlik kinnitamine võib võtta aega kuni neljapäevani.

Lasso toetajad sattusid pealinnas Quitos politseiga kähmlusse valimisnõukogu hoone ees, nõudes häältelugemisse rohkem läbipaistvust. Osa meeleavaldajatest süüdistas võime valimispettuses.

Pozo kutsus valijaid "ootama rahumeelselt ametlikke tulemusi", kuna eksisteerib võimalus, et teist valimisvooru ei pea korraldama.

Moreno jõudis end juba võitjaks kuulutada, kuid hiljem taganes seisukohast.

Presidendi vahetumine võib mõjutada ka Wikileaksi juhi Julian Assange'i olukorda. Praegu annab talle peavarju Ecuadori saatkond Londonis. Moreno on vihjanud, et lubab Assange'il saatkonda jääda, Lasso lubas ta saatkonnast välja tõsta 30 päeva jooksul pärast ametisse saamist.

Assange'i suhtes kehtib rahvusvaheline vahistamiskäsk. Kui ta saatkonnast välja astub, on Suurbritannia lubanud ta viivitamatult kinni pidada.