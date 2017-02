Melbourne'i lähistel sööstis ostukeskusesse kerglennuk viie inimesega

"Praegu on veel vara öelda, kas on hukkunuid," ütles Victoria osariigi politseiminister Lisa Neville ajakirjanikele. "Ent see näib olevat väga-väga traagiline õnnetus, mis seal aset leidis."

Kahemootoriline Beechcraft-tüüpi lennuk Super King Air sõitis vahetult pärast õhkutõusmiskatset Essendoni lennujaama kõrval asuvasse ostukeskusesse, mille avamiseni oli Neville'i sõnul jäänud vaid kolmveerand tundi.

Neville ei osanud öelda midagi võimalike vigastatute või surmasaanute kohta, ent kinnitas teateid, et eralennuki pardal oli viis inimest.

Tšarterreis oli Melbourne'i põhjaosas asuvast Essendonist teel ligi tunnise lennutee kaugusel lõunas asuvale Kuningasaarele. Essendoni lennujaam on Melbourne'i suuruselt teine lennujaam.

Telepildist võis näha söestunud lennukivrakki, leeke ja tugevaid kahjustusi nii ostukeskuses kui kõrvalasuvatel hoonetel.

Õnnetuspaigalt tõusis taevasse paks suitsusammas, pealtnägijad rääkisid plahvatustest.

"Näib, et kerglennuk, mis on tšarterreis, sõitis sisse DFO-sse (Direct Factory Outlet) Essendon Fieldsil," lisas Neville.

Raadiojaamale ABC helistas end Jasoniks kutsunud taksojuht, kes nägi "tohutut tulekera", kui lennuk hoonet rammis.

"Tundsin kuumust läbi taksoakna ja siis põrkas ratas - see nägi välja nagu lennukiratas - mööda teed ning tabas takso esiosa, kui me möödusime," ütles ta.

Victoria politseiülem Mick Frewen ütles, et juurdlus keskendub "katastroofilisele mootoririkkele", mida piloot jõudis enne õnnetust raadio teel edastada. Frewen lisas, et piloot edastas ka Mayday-kutsungi, enne kui lennuk ostukeskuse tagumises osas paiknevatesse kaubaladudesse sööstis.

Sündmuskohal oli arvukalt politseinikke ja parameedikuid ning tuletõrjujad kustutasid leeke.

Kohalikust lennujaamast mööduv tiheda liiklusega maantee oli suletud, et võimaldada lennukirusude minematoimetamist.