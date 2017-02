Video: tuntud kunstiröövel Ämblikmees sai kaheksa aasta pikkuse vangistuse

49-aastaneTomic tunnistas üles, et röövis 2010. aastal Pariisis Musee d'Art Moderne’ist viis maali, mille väärtus kokku on 104 miljonit eurot, edastab BBC.

Vjeran Tomic / THIBAULT CAMUS/AP/Scanpix

Röövitud taieste seas oli nii Henri Matisse’i kui Pablo Picasso teos.

Uurimisel selgus, et maalide röövimise tellis prantslasest kunstikollektsionäär ja ärimees Jean-Michel Corvez ja temaga tegi koostööd kunstiekspert Yonathan Birn, kes röövitud maale peitis. Kohus määras Corvezile seitsme ja Birnile kuue aasta pikkuse vangistuse.

Lisaks peavad nimetatud kolm kunstiröövlit maksma Pariisile röövitud maalide eest 104 miljonit eurot kompensatsiooni koos trahvisummaga, mille suurust kohus ei avaldanud.

Tomic sai Ämblikmehe hüüdnime, kuna ta suudab ronida mööda majaseinu ja oskab pääseda jõukate isikute majadesse kui ka muuseumitesse. Tal on varasemast kunstiröövide eest mitu karistust.

Vjeran Tomic / Pascal ViLA/SIPA/Pascal ViLA/SIPA/Scanpix

Kunstiröövli sõnul murdis ta Pariisi Musee d'Art Moderne’i sisse, kuna teda huvitas Prantsuse kubisti Ferdinand Leger' töö, kuid kuna alarm ei hakanud tööle, siis võttis ta lisaks nimetatule kaasa veel neli maali. Lisaks Leger’, Picasso, Matisse’i maalile võttis ta veel ka George Braque ja Amedeo Modigliani teose ehk kokku viis maali.

Uurimine paljastas, et Tomic pääses muuseumise lõhkudes värava ja hoone akna, samas oli sissetungialarm välja lülitatud, kuna vajas parandamist.

Prantsuse politsei jõudis kunstiröövli jälile 2011. aastal ja ta arreteeriti.

Vjeran Tomic / THIBAULT CAMUS/AP/Scanpix

40-aastane kunstiekspert Birn tunnistas üles, et kui politsei hakkas kunstiröövi uurima, sattus ta paanikasse ja viskas taiesed prügikasti. Mees lisas kohtus, et ta tagastaks muuseumile maalid kui ta teaks, kus need nüüdseks on. Kunstiekspertide arvates on röövitud teosed hävinud.