Watergate’i reporter: Trump on ohtlikum kui oli Nixon

Poliitikareporter Carl Bernstein ja ta kolleegid paljastasid, kuidas vabariiklased üritasid Washingtonis olevasse Watergate’i hotelli, kus asus 1972. aastal presidendivalimiste ajal demokraatide kampaania peakorter, panna pealtkuulamisseadmeid ning uurimine näitas, et sellega oli seotud ka president Nixon, edastab The Independent.

Washingtoni Watergate'i hotell / CHIP SOMODEVILLA/AFP/Scanpix

«Trump ründab USA pressi nagu see oleks tema ja kõikide ameeriklaste suurim vaenlane. Samas on Trumpi rünnakud ohtlikumad kui seda olid Richard Nixoni omad, kes ei astunud avalikult pressi vastu ega teinud seda otseselt oma vaenlaseks,» teatas Bernstein.

Donald Trump / Sipa USA/Sipa USA/Scanpix

Ta lisas, et kui Nixonil oli komme oma vaenlasi rünnata eraviisiliselt ja jääda mõnevõrra diskreetseks, siis Trump teeb seda avalikult ja sageli, kasutades selleks ka Twitterit, kus tal on 25 miljonit jälgijat.

«Watergate’i ajal ei saanud Nixon käituda nii nagu praegu käitub Trump, kes kasutab demagoogiat, seades demokraatia ohtu. Ta on sotsiaalmeedia president, kus ta lahmib sõnu valimata,» jätkas Bernstein.

Trumpil on alates presidendiks saamisest olnud meediaga probleeme ja ta on üritanud meediat suukorvistada, kuna tema arvates edastavad ajakirjanikud kallutatud infot, mis on tema jaoks kahjulik.

Bernsteini sõnul on Trumpi retoorika meedia poole pöördudes selline nagu oli Nõukogude Liidu diktaatoril Jossif Stalinil ja Hiina juhil Mao Zedongil.

Ajakirjanik Mark Feldsteini sõnul on Trumpil meediaga suhtlemiseks peaaegu samasugune strateegia nagu oli Richard Nixonil.

1971. aastal oli president Nixon öelnud Valge Maja kantsleiülemale, et meedia on nende vaenlane, sest ajakirjanikud on vereimejad, kes üritavad «nuga selga lüüa». See Valge Maja Ovaalkabinetis peetud ja lindistatud jutuajamine jäi aastakümneteks saladuseks. Samas ei tee Trump saladust, et kuidas ta ajakirjandust ja ajakirjanikke vihkab.

Richard Nixon / Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Bernsteini sõnul ei ole meedia presidendi ega ameeriklaste vaenlane, vaid paljude jaoks viimane õlekõrs olukorras, mil Valges Majas on diktaatorlike kalduvustega ja autoritaarne president.

Nixon astus 1974. aastal Watergate'i afääri tõttu tagasi, olles seni ainus USA president, kes seda teinud on. USAs on neid, kelle arvates võib ka Trump mingisse suurde skandaali sattuda ja ta ametiaeg jääb oodatust lühemaks.