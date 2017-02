Montenegro poliitiku sõnul ajab Moskva Balkanil hävituslikku poliitikat

Pärast väidetavat venemeelsete riigipöördekatset oktoobris tagasi astunud Milo Đukanović arvab, et Moskva on rakendanud palju hävituslikku materjali Montenegro vastu.

Venemeelsed opositsionäärid tahtsid tema sõnul luua uue nukuvalitsuse, mis teeniks ainult Moskva huve.

Montenegro politsei vahistas 16. oktoobri valimiste eel rühma serbia rahvuslasi. Kaks Vene kodanikku on kuulutatud tagaotsitavaks seoses väidetava vandenõuga tungida parlamenti ja tappa Đukanović.

Montenegro võimud on varem öelnud, et vandenõu organiseerisid Vene rahvuslased, kuid eriprokurör Milivoje Katnić läks pühapäeval veelgi kaugemale, väites, et asjaga olid seotud Vene võimud.

Moskva on süüdistused tagasi lükanud.