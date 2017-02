Leedu presidendi nõunik: USA hajutas Euroopa julgeolekumured

«Ma usun, et Ameerika ametnike väga selge avaldus nende kohustuste kohta hajutas Euroopa kahtlused,» ütles presidendi välispoliitikanõunik Martynas Lukoševičius raadiojaamale Žinių radijas. «Ma arvan, et nüüd on vähem neid küsimusi, mis mõnel olid - kas õigustatult või mitte.»

USA asepresident Mike Pence ning välis- ja kaitseminister tegid eelmisel nädalal visiidi Euroopasse, kus kinnitati, et Ühendriikide uus administratsioon peab president Donald Trumpi ärevust tekitanud kampaaniaavaldustest hoolimata kinni endale NATOs võetud kohustustest.

Samas väljendas USA asepresident lootust, et teisedki NATO liikmed suurendavad juba sel aastal kaitsekulutusi.