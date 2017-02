Alijev tegi naisest asepresidendi

52-aastane Aliyeva oli juba valitseva Uue Aserbaidžaani partei aseesimees. Lisaks juhib ta ka Heidar Aliyevi Fondi, mis on saanud nime tema kadunud äia järgi. Heidar Alijev valitses Aserbaidžaani aastatel 1993-2003, ta ka suri 2003. aasta detsembris, kaks kuud pärast ameti pojale edastamist.

55-aastast Aliyevit on inimõiguslased ja lääne valitsused süüdistanud opositsionääride, inimõiguslaste ja ajakirjanike tagakiusamises ning selles, et ta on oma võimu suurendanud valimiste ja referendumitega, mis rahvusvaheliste standardite järgi vabad ja võrdsed pole.