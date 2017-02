Porošenko: Donbassi dokumentide tunnustamine toogu lisasanktsioonid

«Rahvusvahelise õiguse seisukohast on tegemist nende seadusvastaste moodustiste tunnustamise elemendiga ja de facto loobumisega Minski protsessist, sest see samm ei ole kooskõlas Minski lepete elluviimisega. Leiame, et see on erakordselt häiriv nähe ja nõuab otsustavat tegutsemist kuni sanktsioonide tugevdamiseni välja,» tsiteeris pressiteenistus Porošenko sõnu Euroopa Komisjoni humanitaarvolinikule Chrístos Stylianídisele.

Porošenko teavitas eurovolinikku pidevatest Minski lepete rikkumisest Donbassis. «Näeme mitte üksnes relvarahu rikkumist, vaid libavabariikide võltsdokumentide täiesti küünilist tunnustamist,» ütles ta.

Stylianídis märkis omalt poolt, et EL toetab jätkuvalt Ukrainat ja rakendab diplomaatilisi jõupingutusi, et sundida Venemaad täitma Minski leppeid, mis põhinevad Ukraina terviklikkusel ja iseseisvusel.

Vene president Vladimir Putin allkirjastas 18. veebruaril seadluse, millega Venemaa Föderatsioon tunnistab Ukraina idaosas nende toetusel tegutsevate Donetski ja Luganski nn rahvavabariikide isikuttõendavaid dokumente ja autode numbrimärke.