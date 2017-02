«Sõda on rahu. Vabadus on orjus. Teadmatus on jõud.» George Orwelli raamatust «1984» pärit tsitaat võib kuuluda kõige ülekasutatumate klišeede hulka, kuid siiski sobib see täpselt kirjeldama olukorda tänapäeva maailmas, mida mürgitab uus laine libauudiseid.