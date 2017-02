Ecuadori presidendivalimised lähevad teisele voorule

Valmiskomisjoni informatsiooni kohaselt on häältelugemine veninud ja endiselt pole lõplikke tulemusi, kuid on selge, et Moreno vajalikku arvu hääli kokku ei saa.

Teises voorus on Moreno taas vastamisi konservatiivist pankuri Guillermo Lassoga.

Häältelugemise aeglus tõstatas opositsiooni hulgas juba kahtlused valimispettuses.

"Teise vooru vältimine ei ole võimalik, kuid me peame muidugi ära ootama sajaprotsendilised ametlikud tulemused," ütles keskvalimiskomisjoni esimees Juan Pablo Pozo ajakirjanikele.

Pozo varasemal hinnangul võib avavooru valimistulemuste ametlik kinnitamine aega võtta kuni neljapäevani.

Lasso toetajad sattusid esmaspäeval pealinnas Quitos politseiga kähmlusse valimisnõukogu hoone ees, nõudes häältelugemisse rohkem läbipaistvust. Osa meeleavaldajatest süüdistas võime valimispettuses.

Pozo on kutsunud valijaid üles "ootama rahumeelselt ametlikke tulemusi".

Moreno jõudis end juba võitjaks kuulutada, kuid hiljem taganes seisukohast.

Presidendi vahetumine võib mõjutada ka Wikileaksi juhi Julian Assange'i olukorda. Praegu annab talle peavarju Ecuadori saatkond Londonis. Moreno on vihjanud, et lubab Assange'il saatkonda jääda, Lasso lubas ta saatkonnast välja tõsta 30 päeva jooksul pärast ametisse saamist.

Assange'i suhtes kehtib rahvusvaheline vahistamiskäsk. Kui ta saatkonnast välja astub, on Suurbritannia lubanud ta viivitamatult kinni pidada.