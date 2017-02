Pildid ja video: Breitbart Tech peatoimetaja pani pedofiiliaskandaali tõttu ameti maha

Reutersi teatel pidas 33-aastane Yiannopoulos eile New Yorgis pressikonverentsi, kus ta selgitas, mida ta mõtles kui rääkis poiste ja vanemate meeste seksisuhetest ning teatas ametist loobumisest.

Milo Yiannopoulos / Lucas Jackson/Reuters/Scanpix

«Ma ei saa lubada, et minu väljaütlemised kahjustaksid ja takistaksid kolleegide tähtsat tööd, seega lahkun Breitbartist. See on minu otsus,» teatas peatoimetaja.

Skandaal sai alguse, kui möödunud nädalal jõudis meediasse video, millel Yiannopoulos räägib 13-aastaste poiste ja täisealiste meeste seksisuhtest seda nagu õigustades.

Breitbarti peatoimetaja arvates ei saa pidada pedofiiliaks seda, kui mehel on suhe varakult seksuaalselt küpse 13-aastase poisiga. Samas kontekstis viskas ta nalja katoliku kiriku pedofiiliaskandaalide teemal.

Milo Yiannopoulos / Lucas Jackson/Reuters/Scanpix

Yiannopoulos selgitas oma sõnavõtte Facebookis, kus pehmendas varasemalt öeldut, et 13-aastane on ikkagi alaealine, kellega seksimine ei ole lubatud.

«Kui rääkisin 13-aastasest, siis viitasin iseendale, sest just selles vanuses kaotasin ma süütuse,» teatas peatoimetaja.

Milo Yiannopoulos / Lucas Jackson/Reuters/Scanpix

Yiannopoulos avalikustas pressikonverentsil, et lapsena kasutati teda seksuaalselt ära, tal on omad kogemused ja ta on selle teemaga kursis. Samas ta tõdes, et ei oleks tohtinud pedofiiliateemale liiga otsekoheselt läheneda, nagu ta tegi, vaid oleks pidanud pehmema lähenemise valima.

Breitbart News peatoimetaja Alex Marlow arvates olid Yiannopoulose pedofiiliakommentaarid liiga räiged. Samas ta arvab, et Yiannopoulost ärgitati sel teemal sõna võtma, langes liberaalsete vaadetega rühmituste rünnaku ohvriks ja ta karjääri üritati hävitada.

Milo Yiannopoulos alustas nimetatud ametikohal tööd 2014. aastal kui nüüdseks USA presidendi Donald Trumpi nõunikuks saanud Steve Bannon ta palkas. Bannon oli siis Breitbart Newsi peatoimetaja.

Milo Yiannopoulos / Lucas Jackson/Reuters/Scanpix

Breitbart News on paremäärmusliku ja populistliku sisuga uudistelehekülg, mis postitab ka sotsiaalmeediasse provokatiivseid kirjutisi.